Barbara Schöneberger (45) gibt private Einblicke! Hinter der Moderatorin liegt ein turbulentes berufliches Jahr. Die stressigen Monate kann die Blondine in wenigen Wochen beim Fest der Liebe noch mal Revue passieren lassen. Doch wie feiert die ESC-Enthusiastin eigentlich Weihnachten? Bei der eon Küchenparty in Hamburg verrät sie kleine Details: Die ganze Familie kommt in Österreich zusammen, es gibt ein Buffet und vor der Bescherung gehen alle gemeinsam in die Kirche.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de