Sie haben sich nicht gesucht, aber definitiv gefunden! Dwayne "The Rock" Johnson (47) und Kevin Hart (40) sind seit etlichen Jahren supererfolgreich im Hollywood-Business unterwegs. Die beiden verbindet auch eine tiefe Freundschaft, die sie jetzt auf der "Jumanji: The Next Level"-Premiere in Berlin, bei der auch Promiflash vor Ort war, unterstreichen. "Er ist ein Anführer, einer, der hart arbeitet und sehr liebenswürdig ist”, schwärmte Kevin über seinen Kumpel Dwayne.



