Für die Vorweihnachtszeit haben sich Bibi (26) und Julian Claßen (26) etwas ganz Besonderes überlegt: Sie wollen wildfremde Menschen mit einzelnen Aktionen erfreuen. So verschenkten die beiden vor wenigen Tagen erst zwei Autos an Personen, die sie auf der Straße trafen. Auf YouTube veröffentlichten sie nun schon die nächste Wow-Aktion: Sie kauften Passanten in der Innenstadt Kölns Dinge wie Taschentuch-Packungen, Süßigkeiten und Co. ab – allerdings für den 100-fachen Wert.



