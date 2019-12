Bei Heidi Klum (46) und Tom Kaulitz (30) ist alles andere als Understatement angesagt. Die beiden stehen einfach auf die eher plakativen Liebesbeweise. Während die Germany's next Topmodel-Chefin schon mit einer Tom-Kette und Kaulitz-Ohrringen vorlegte, zieht jetzt auch ihr Liebster nach. Gekleidet in einem mit Heidi bedruckten Pullover schmückt der Tokio Hotel-Gitarrist auf Instagram den gemeinsamen Weihnachtsbaum. Das gefällt der Modelmama so gut, dass sie eine Aufnahme davon ins Netz stellt.



