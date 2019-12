Lourdes Leon (23) tritt in die Fußstapfen ihrer Mutter! Madonna (61) brach bereits seit dem Beginn ihrer Karriere immer wieder gerne mit Tabus und liebt es bis heute, im Netz zu provozieren: Erst im November postete sie ein Video, in dem sie ihre Brüste intensiv knetet. Auch ihre Tochter scheint kein Problem damit zu haben, ihre Reize in der Öffentlichkeit zu zeigen: Auf einer Modenschau spielte sie nun fast nackt eine Liebesszene nach!

Am vergangenen Freitag fand in Miami eine Fashion-Performance des spanischen Labels Desigual statt, die auf YouTube veröffentlicht wurde. Bei dem Event war auch Lourdes mit von der Partie und tanzte in einem Batikkleid gemeinsam mit anderen Models auf einer Bühne. Das Kleid behielt sie jedoch nicht lange an: Sie und eine weitere Performerin küssten sich erst intensiv – und zogen sich anschließend gegenseitig aus. Der Höhepunkt der Show war eine simulierte Orgie, bei der die 23-Jährige zwischen den vielen Models kaum noch zu entdecken war!

Die Modenschau stand unter dem Motto "Liebe anders" und wurde von Carlota Guerrero konzipiert. Das Label erklärte via Instagram, worum es bei der Performance ging: "Eine Darstellung, in welcher die katalanische Künstlerin den grundlegendsten und universellsten Akt der Liebe inszeniert: Den Kuss. Bitte schließt euch dieser Botschaft der Liebe, des Multikulturalismus und der Vielfalt an!"

Getty Images Lourdes Leon bei der Desigual-Fashionshow, 2019

Anzeige

Getty Images Lourdes Leon bei der Desigual-Fashionshow, 2019

Anzeige

Getty Images Lourdes Leon bei der Desigual-Fashionshow, 2019

Anzeige

Wie findet ihr, dass sich Lourdes bei der Performance auszog? Ich finde es total mutig! Ich finde es zu provokativ. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de