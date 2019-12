Mit diesem bösen Liebes-Aus hätte nach Love Island sicher niemand gerechnet! In der Kuppelshow galten Sidney Wolf und Vivien Michalla bis zuletzt als wahres Traumpaar – und teilten sich am Ende die 50.000-Euro-Siegerprämie. Kurz darauf war aber alles aus und die Blondine konfrontierte ihren Ex-Partner mit wüsten Anschuldigungen. Nachdem sie zunächst geäußert hatte, dass Sidney nur des Geldes wegen mit ihr zusammen gewesen sei, gibt es nun neue Anschuldigungen, laut denen Sidney während seiner Show-Teilnahme eine Freundin gehabt haben soll. Jetzt äußert sich seine vermeintliche Partnerin dazu.

"Wir haben uns vor drei Jahren kennengelernt und waren mit kurzen Unterbrechungen seitdem ein Paar", erzählte das Model Jana gegenüber Bild und erklärte, dass sie auch mit dem 32-Jährigen zusammen gewesen sei, als dieser bei dem TV-Format mitmachte. Mittlerweile bereue sie es, Sidney vertraut zu haben: Sie habe ihn auch vor seiner öffentlichen Liebelei mit Vivien häufiger mit anderen Damen erwischt. "Ich habe mehrfach Fotos von ihm und anderen Frauen in seiner iCloud entdeckt. Er war zu doof, die zu löschen...", ärgerte sich Jana über den Islander.

Nachdem Sidneys Ex-Flamme kürzlich die "Love Island"-Gewinnerin Vivien kontaktierte und sie über den angeblichen Beziehungsstatus ihres Auserwählten informierte, wandte sich Letztere via Instagram an ihre Fans: "Dann waren wir getrennt und kurz danach habe ich dann erfahren, dass er zum Zeitpunkt von ‘Love Island’ in einer festen Beziehung war und auch bei dieser Frau gewohnt hat." In ihrem Statement betonte Vivien außerdem, dass das nicht der einzige Punkt gewesen sei, in dem der TV-Couple-Partner sie angelogen habe.

RTLZWEI/Magdalena Possert Vivien und Sidney im "Love Island"-Finale

Anzeige

RTL II / Magdalena Possert Sidney und Vivien, "Love Island"-Finalisten 2019

Anzeige

Instagram / vivixkit Vivien Michalla, "Love Island"-Gewinnerin 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de