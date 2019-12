Der TikTok-Hype nimmt immer mehr zu – selbst Mega-Stars wie Will Smith (51) und Heidi Klum (46) treiben sich auf der Lip-Sync-Plattform rum. Doch was halten eigentlich bekannte TikTok-Stars davon, dass die App jetzt so angesagt ist? Promiflash hakte bei den Place to B Awards in Berlin bei Faye Montana nach: "Ich finde das cool, weil besonders Will Smith, der ist ja so kreativ, ich habe seine TikToks schon gesehen." Der Netz-Star feiert es, dass die lustigen Clips mittlerweile in aller Munde sind – allerdings könnte der Hype um die Plattform auch einen Haken haben: "Ich hoffe, sie wird nicht zu übernutzt, weil Instagram hat ja jeder und TikTok ist noch so ein bisschen was besonderes. Das wäre irgendwie nicht so cool."

Bieber, Tamara / ActionPress Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de