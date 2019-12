2020 könnte es beim Bachelor heißer denn je werden! Seit diesem Wochenende ist nicht nur bekannt, wann die neue Staffel des RTL-Kuppelformats im kommenden Januar startet, sondern auch welche 22 Schönheiten um das Herz von Junggeselle Sebastian Preuss kämpfen werden. Unter ihnen befindet sich auch Jessica Fiorini, die weder schüchtern, noch unbekannt ist: Vergangenes Jahr machte die Schweizerin bereits bei der Datingshow Love Island mit und sorgte für großes Aufsehen. Die Kandidatin hatte damals satte dreimal Sex vor den laufenden Kameras!

Bei "Love Island" fand Jessica ihr perfektes (temporäres) Gegenstück in Sebastian Kögl: Die beiden ließen ordentlich die Wände wackeln. In der zweiten Staffel des Formats waren sie das erste Pärchen, das Sex hatte. Einmal damit angefangen, konnten sie damit nicht mehr aufhören: Nach dem Stelldichein in der Privatsuite, lebten sie ihre Liebe zweimal im Gruppenzimmer aus. Und was sagt Jessica heute zu dem öffentlichen Geschlechtsverkehr-Triple? "Klar, ist es ein Moment, welchen man eher privat genießen sollte und den man nicht mit der Öffentlichkeit teilen will. Trotzdem bereue ich es nicht", verriet sie gegenüber Promiflash im September.

Trotz des Sex-Marathons im TV blieben Jessica und Sebastian aber kein Paar – sie trennten sich nach dem Ende der Show. Im Netz hatten sie daraufhin dennoch liebevolle Worte füreinander: "Für die gemeinsame Zeit, Erfahrung und die schönen Momente mit dir möchte ich mich bedanken", schrieb die Blondine auf ihrem Instagram-Account. Das Positive daran: Nun ist sie frei für Bachelor-Hottie Sebastian! Und der hat immerhin denselben Vornamen wie ihr "Love Island"-Ex...

Love Island, RTL II Jessica und Sebastian in der Private Suite bei "Love Island"

Anzeige

RTL II / "Love Island" Collage: Sebastian Kögl und Jessica Fiorini

Anzeige

Instagram / itsjessicafiorini Jessica Fiorini, TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de