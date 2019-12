Um mit ihren Muskel bepackten Kollegen mithalten zu können, musste sich Karen Gillan (32) ordentlich ins Zeug legen! Im zweiten Teil der "Jumanji"-Reihe spielt die rothaarige Schönheit wieder an der Seite von Dwayne "The Rock" Johnson (47), Kevin Hart (40) und Jack Black (50). Für die Vorbereitung auf die meist actionreichen Szenen holte sich die Beauty dieses Mal besondere Verstärkung: Sie trainierte mit Channing Tatums (39) Coach! "Und genau aus diesem Grund sehe ich jetzt so aus wie Channing Tatum”, witzelte sie im Promiflash-Interview am Rande der Premiere in Berlin.



