Tobias Wolf steht seiner Frau Maren bei! Die YouTuberin überbrachte ihren Fans kürzlich eine schockierende Nachricht: Sie leidet an Hypochondrie und bildet sich ein, sämtliche Krankheiten zu haben. Diese Nachricht schweißte das Ehepaar aber noch mehr zusammen: "Es gibt einfach Zeiten, da muss man noch, noch fester zusammenhalten. Es ist einfach eine weitere Erfahrung, die wir in unserer Ehe jetzt gemacht haben", erklärte der Influencer im Promiflash-Interview bei den Place to B Awards.



