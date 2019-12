Die Herrens haben sich völlig überraschend getrennt – nach rund einem Jahr Ehe. Am vergangenen Sonntag gaben der Ballermannstar Willi (44) und seine Frau Jasmin (40) jeweils auf ihre sozialen Medien bekannt, dass ihr Liebe gescheitert ist. "Ich denke, dass die Belastungen, die ein Paar ertragen muss, das in der Öffentlichkeit steht, für uns zu hoch waren. Wir hatten in den letzten Monaten zwar häufig schöne Momente. Aber auch welche, in denen es nicht so leicht war. Zuletzt haben diese leider überwogen", erklärte der 44-Jährige auf Instagram. Die beiden haben sich im Guten getrennt, neue Partner sind nicht im Spiel und sie wünschen sich für die Zukunft nur das Beste.



