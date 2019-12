Melody Haase (25) begeistert ihre Fans mit einem heißen Pool-Pic! Dass die ehemalige DSDS-Kandidatin sich in ihrem Körper wohlfühlt, hat sie in der Vergangenheit bereits mehrfach bewiesen. Für die Nackedei-Show Adam sucht Eva - Promis im Paradies ließ sie alle Hüllen fallen und zeigte sich vor laufender Kamera, wie Gott sie schuf. Auch mit ein klein wenig mehr Stoff auf ihrer Haut, weiß Melody ihre Kurven in Szenen zu setzen. Im Netz zeigt sie sich nun in einem knappen Badeanzug.

Auf einem Instagram-Bild, dass die dunkelhaarige Beauty vor traumhafter Urlaubskulisse zeigt, verblüfft sie ihre Fans nicht nur mit einem Mega-Dekolleté: Vor allem der XXL-Booty zu ihrer superschmalen Taille wird in dem engen, roten Badeanzug besonders betont. Während unter dem Foto zahlreiche, bewundernde Kommentare zu finden sind, hagelt es allerdings auch etwas Kritik für den sexy Kurven-Post. Einige Fans werfen Melody vor, künstlich auszusehen.

Dass sich die 25-Jährige von der Meinung anderer aber nicht unterkriegen lässt, dürfte ein Blick auf ihr Social-Media-Profil deutlich machen. Auf vielen Bildern spielt Melody dort mit ihren weiblichen Reizen – und präsentiert ihren Wohlfühlkörper im Bikini oder mit tiefem Ausschnitt.

MG RTL D Melody Haase und Marius Hoppe bei "Adam sucht Eva"

Instagram / melodyraabbit Melody Haase, TV-Bekanntheit

Instagram / melodyraabbit Sängerin Melody Haase

