Selten tiefgründiges Posting von Mia Julia (33)! Die Ballermann-Sängerin versorgt ihre Follower regelmäßig mit Fotos von sich im Netz und setzt dabei auf reichlich nackte Haut. So hatte sie ihrer Community mit einem besonders heißen Bild in Unterwäsche und Weihnachtsmütze gerade erst den Nikolaus-Tag versüßt. Nun überraschte Mia die User aber mit ziemlich nachdenklichen Worten. Anlässlich ihres 33. Geburtstages schien die Blondine ihr bisheriges Leben zu reflektieren und zeigte sich dabei zutiefst dankbar.

Am Montag hatte die Sängerin Geburtstag und schrieb dazu auf Instagram: "Bin ich jetzt alt? Nein, bin ich nicht. Ich fühle mich zumindest noch nicht so." Trotzdem fragte Mia sich, ob sie mit 33 Jahren schon alles erreicht hat, was sie wollte. Tatsächlich hätte sie sogar mehr erreicht, als sie sich je erträumt hatte. Besonders dankbar sei Mia für die Menschen in ihrem Leben: "Ihr lasst mich zu dem werden, wer ich bin, lasst mich wachsen, lasst mich lachen und ja auch mal weinen, aber ohne diese Menschen und Lebenserfahrungen, wäre ich nicht der Mensch, der ich jetzt mit 33 bin."

In einer Geburtstags-Krise steckt die "Weck mich nicht auf"-Interpretin demnach also nicht. Viel mehr strotzt Mia vor Tatendrang und kann kaum erwarten, was die Zukunft noch so für sie bereithält: "Lasst uns gemeinsam auf die Kacke hauen, umso intensiver leben wir!", forderte sie ihre Fans auf, die ihr in den Kommentaren versprachen, sie auch in ihrem neuen Lebensjahr zu begleiten.

Instagram / mia_julia_brueckner_offiziell Mia Julia am Nikolaustag 2019

Instagram / mia_julia_brueckner_offiziell Mia Julia, Dezember 2019

Instagram / mia_julia_brueckner_offiziell Mia Julia auf Mallorca

