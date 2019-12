Carina Spack lässt es bei Bachelor in Paradise mal wieder ordentlich krachen! Schon in der vergangenen Staffel ließ sich die Ex-Bachelor-Kandidatin ihre Chance auf ein kleines Schäferstündchen nicht entgehen – damals allerdings noch heimlich und abseits der Kameras. In diesem Jahr gehen die Blondine und ihr Paradies-Flirt Serkan Yavuz (26) es etwas offener an: Carina und Serkan hatten in der vergangenen Folge "Bachelor in Paradise" Sex!

Bereits seit einigen Nächten teilten die beiden Turteltauben sich ein gemeinsames Bett – bisher allerdings nur zum Schlafen und gelegentlichen Kuscheln. In der vergangenen Episode ging es bei den beiden allerdings noch etwas heißer her. Das Stöhnen und die Bewegungen unter der Bettdecke waren ziemlich eindeutig – selbst von den Kameras schienen sich die beiden nicht stören zu lassen. "Die Nacht war relativ kurz", erklärte Carina am nächsten Morgen, als sie zu spät zum Frühstück kam.

Dass ihr TV-Techtelmechtel keine einmalige Sache, sondern der Anfang einer echten Beziehung war, beweisen diese Fotos, die Promiflash exklusiv vorliegen. Darauf sieht man Carina und Serkan nach ihrer "Bachelor in Paradise"-Zeit bei einem gemeinsamen Date.

Alle Infos zu "Bachelor in Paradise” im Special bei RTL.de.

Instagram / carina_spack "Bachelor in Paradise"-Teilnehmerin Carina Spack

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz, "Bachelor in Paradise"-Kandidat

Promiflash Collage: Serkan Yavuz und Carina Spack 2019 auf der Walhalla in Donaustauf

