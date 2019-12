Was lief bei Prince Charming-Traummann Nicolas Puschmann und Kandidat Lars Tönsfeuerborn? Kurz vor dem großen Finale der Kuppelshow sind sich die beiden Single-Männer noch mal besonders nah gekommen. Bei vorherigen Dates hielt der Podcaster sich oft zurück. Als einziger Kandidat wollte er Nicolas zum Beispiel nicht beim allerersten Rendezvous küssen. Hat sich diese Einstellung jetzt etwa geändert? Wie weit sind Nicolas und Lars bei ihrem Übernachtungs-Date wirklich gegangen?

Nach einem Gruppen-Date in Nicos Villa durfte der Rotschopf über Nacht bleiben. Am nächsten Morgen sieht die Situation sehr eindeutig aus: Überall liegt Kleidung auf dem Boden verstreut, die beiden Männer liegen nackt im Bett und kuscheln und beide beschweren sich über zu wenig Schlaf – ganz klar also, bei den beiden lief mehr, oder etwa nicht? "Wir hatten keinen Sex", beteuert Lars kurze Zeit später in der Männer-Villa. Konkurrent Dominic Smith hat allerdings trotzdem seine Zweifel: "Ich weiß, dass Lars Oral-Verkehr nicht als Sex empfindet. Daher kann es sein, dass sie Oral-Verkehr hatten. Also sich gegenseitig den Penis in den Mund genommen. Aber das ist für mich zum Beispiel schon Sex."

Lars bleibt aber dabei, mehr als geknutscht hätte er mit Nicolas noch nicht – ganz im Gegensatz zu Dominic? Lars hat da zumindest so seine Theorien: "Vielleicht hat er ja auch Sorge, dass wir gestern Nacht keinen Sex hatten. Bisher bin ich mit meiner zurückhaltenden Art gut gefahren. Wie ich weiß, ist bei den beiden ja auch etwas mehr gelaufen." Tatsächlich hatten Dominic und der Prince Charming schon das ein oder andere romantische Date, bei denen es nie an reichlich Körperkontakt gemangelt hat.

Jeden Mittwoch eine neue Folge "Prince Charming" bei TVNow.

Instagram / nicolaspuschmann Nicolas Puschmann, Prince Charming 2019

TVNOW "Prince Charming"-Kandidat Lars Tönsfeuerborn

TVNOW Dominic und Nicolas bei "Prince Charming"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de