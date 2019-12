Weihnachten als Patchwork-Familie bedarf jeder Menge Koordinationstalent – das mussten auch Denise Kappès (29) und Henning Merten in diesem Jahr feststellen. Bereits an Halloween war das Influencer-Pärchen dabei, das Fest der Liebe zu planen – immerhin haben sowohl die einstige Der Bachelor-Kandidatin als auch der Sänger Nachwuchs aus Ex-Beziehungen. "Wir sind gerade dabei, uns Gedanken zu machen, planen alles so weit. Wir sprechen eigentlich schon alles ab, dass wir sichergehen, wer, wo, wie, was hinfliegt", verriet der YouTuber, als Promiflash ihn Ende Oktober auf Natascha Ochsenknechts (55) Halloween-Party im Berlin Dungeon traf. Mittlerweile steht fest: Hennings Verflossene Anne Wünsche (28) nimmt ihre Töchter Miley und Juna mit in den Thailandurlaub. Ob er und Denise stattdessen mit deren Söhnchen Ben-Matteo feiern?



