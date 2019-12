Sie zeigt, was sie hat! Bella Hadid (23) ist dafür bekannt, nicht mit ihren Reizen zu geizen. Das Topmodel scheint auf provokante Auftritte und entsprechende Outifts zu stehen – wie den heißen SM-Look, den sie zu der Geburtstagsfeier ihrer besten Freundin Kendall Jenner (24) trug. Oder aber sie gibt beim Shoppen mit einem durchsichtigen T-Shirt direkt die Sicht auf ihre Brüste frei. Zu diesem freiheitsliebenden Stil passt auch ihr jüngstes Erscheinen am Wochenende – erneut in einem transparenten Top!

Am Sonntag machte die Victoria's Secret-Laufstegschönheit gemeinsam mit Freunden den Strand von St. Barts unsicher. Bella trug eine weiße, ausgestellte Jeans und dazu ein weißes, durchsichtiges Neckholder-Oberteil. Unter ihrem Netz-Top trug sie allerdings keinen BH, sodass ihre Brüste dadurch deutlich zu sehen waren. Für die 23-Jährige offenbar kein Problem, denn sie lief ganz entspannt den Strand entlang und nippte dabei genüsslich an ihrem Weinglas.

Später teilte die Schönheit auch auf ihrem Instagram-Account Bilder ihres Outfits – inklusive Anblick auf ihr wohlgeformtes Dekolleté. Ihre Follower feierten die 23-Jährige für ihr selbstbewusstes Auftreten. "Ok, wow. Deine Brüste würde ich gerne haben", kommentierte eine Userin ihren Beitrag.

Splash News Bella Hadid, dezember 2019

Splash News Bella Hadid, Dezember 2019

Collage: Instagram Collage: Bella Hadid, Dezember 2019

