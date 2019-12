Menowin Fröhlich (32) ist glückliches Oberhaupt einer Patchwork-Familie: Der ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer und seine Ehefrau Senay (28) sind zweifache Eltern. Aus einer früheren Beziehung hat der Sänger außerdem drei weitere Kinder. Joel, Jiepen und Geneve wohnen nur acht Autominuten von Menowin entfernt. Gegenüber Promiflash verriet er nun: "In der Schulzeit fahre ich in den Pausen mit Senay hin, wir bringen denen Leberkässemmel, eine Caprisonne. Sie sind auch oft unter der Woche bei uns, ich mache Hausaufgaben mit denen." Total harmonisch, also...



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de