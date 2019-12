Schlägt Jason Derulo (30) etwa bald eine Zweitkarriere als Pornostar ein? Der Sänger sorgte vor einigen Tagen mit einem Badehosen-Pic inklusive einer XXL-Beule für Aufsehen via Social Media. Sein offenherziges "Anakonda"-Foto war sogar so imposant, dass eine Pornoseite dem Musiker satte 450.000 Euro für weitere Aufnahmen in Unterwäsche geboten hat. Im Promiflash-Interview verrät Jason jetzt, ob so ein Nebenverdienst für ihn infrage käme.

"Definitiv nicht", erklärt der "Cats"-Darsteller gegenüber Promiflash – für seine weiblichen Fans sicherlich eine große Enttäuschung. Dabei hätte der 30-Jährige gar kein Problem damit, sein bestes Stück im Netz weiter in Szene zu setzen. Doch 450.000 Euro Gage waren ihm dafür einfach zu wenig: "Es müsste schon eine Summe sein, zu der ich einfach nicht Nein sagen könnte und an dieser Größenordnung sind wir definitiv nicht mal nah dran."

Sein Penis-Pic wurde auf Instagram sogar gesperrt. Jason soll damit nämlich gegen die Richtlinien des Portals verstoßen haben. Der "Goodbye"-Interpret kann sich über den ganzen Wirbel rund um seine "Anakonda" jedenfalls herrlich amüsieren: "Das ist alles urkomisch. Das waren die drei komischsten Tage meines Lebens."

Splash News Jason Derulo bei einem Konzert in Mailand

Getty Images Jason Derulo in Berlin

Instagram / jasonderulo Jason Derulo, Musiker

