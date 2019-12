Sport während der Schwangerschaft? Für Angelina Heger (27) keinesfalls ein No-Go! Nachdem die Influencerin im Netz ihre Workouts im Gym zeigte, gab es von einigen ihrer Follower Kritik. Den Vorwurf, sie bringe ihr Baby damit in Gefahr, weist die Freundin von Sebastian Pannek (33) aber ganz klar von sich: "Ich mache das, was ich mit meiner Ärztin abspreche, was sich für mich gut anfühlt und wo ich mit bestem und reinstem Gewissen sagen kann, es ist für mein Baby auch gut, weil es mir dabei gut geht", stellte sie in ihrer Instagram-Story klar.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de