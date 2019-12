Bibi Claßens (26) zweite Schwangerschaft ist schon ganz schön vorangeschritten! Erst Anfang November ließen die YouTuberin und ihr Ehemann Julian (26) die Babybombe platzen. Damals befand sie sich schon im sechsten Monat. Nun gibt die Influencerin auf Instagram ein kleines Schwangerschafts-Update und setzt ihre unverhüllte Babykugel perfekt in Szene. "Mein Bauch ist einfach schon so unfassbar groß geworden. Bin übrigens schon in der 25. Schwangerschaftswoche und somit schon im siebten Monat. Die Zeit vergeht so schnell", ließ der Webstar seine Fans wissen.



