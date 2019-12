Bitteres Liebes-Aus: Naomi Jon (23) hat sich von ihrem Freund getrennt. Noch im September plauderte die deutsche Beauty-YouTuberin mit Promiflash über ihren Partner, doch bevor sie ihren Liebsten im Netz gezeigt hat, ist es zwischen den beiden jetzt aus und vorbei. In einem emotionalen Video sprach die Make-up-Expertin über ihre Trennung: "Ich fühle mich seitdem wie Scheiße. [...] Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals so traurig gewesen zu sein." Trotzdem bleibt sie optimistisch und will ihren Fans in Zukunft wieder die gut gelaunte Naomi zeigen.

