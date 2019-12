Andrej Mangold (32) kommt ins Schwärmen! Seit einem Jahr ist der ehemalige Basketballer in seine Partnerin Jennifer Lange (26) verliebt. Die beiden Sportler lernten sich bei Der Bachelor kennen, wo die Zumba-Trainerin sich gegen ihre 21 Konkurrentinnen durchsetzen konnte. Dass ihre Beziehung sehr leidenschaftlich ist, ließen die beiden Turteltauben schon des Öfteren durchblicken. Jetzt klärte Andrej auf, was er an seiner Jenny besonders scharf findet.

In ihrem ersten YouTube-Video beantworteten die beiden Wahlbonner nun die Fragen ihrer Netzgemeinde. So klärte der Influencer auch auf, was er besonders sexy an seiner Partnerin findet. "Deine Figur!", schoss es aus dem 32-Jährigen heraus, wobei er sich einen tiefen Blick in ihren Ausschnitt nicht verkneifen konnte. Das führte der einstige Rosenverteiler natürlich noch weiter aus: "Ich mag deine Figur unheimlich gerne. Du hast schöne runde Kurven, du hast eine sexy Taille, deinen Po mag ich unfassbar gerne."

Zudem kam der Neu-YouTuber auf eine Art Gretchenfrage für all jene zusprechen, die sich zum weiblichen Geschlecht hingezogen fühlen. "Es gibt ja auch immer die Frage, ob Arsch oder Brüste. Wenn man das mal so offen sagt, dann bin ich eher der Arsch-Mensch", stellte Andrej klar und brachte Jenny dazu, leicht verlegen zu kichern.

Chris Emil Janßen/ActionPress Jennifer Lange und Andrej Mangold bei der Mercedes-Benz Fashion Week 2019

Getty Images Andrej Mangold im Juli 2019

Actionpress/ wcrART Andrej Mangold und Jennifer Lange bei der CHIO Media Night 2019

