Süße Einblicke in Heidi Klums (46) Familienleben! In der aktuellen Folge ihrer neuen Castingshow Queen of Drags gerät die sonst so private Modelmama doch glatt ins Quatschen. Immerhin steht während der Dreharbeiten auch Kandidatin Bambi Mercury (32) kurz davor, ein Elternteil zu werden – bis zur Geburt ihrer Zwillinge dauert es zu diesem Zeitpunkt noch elf Wochen. Da bekommt auch selbst Heidi wieder Mama-Gefühle und plaudert doch glatt über ihre eigenen Kids!

Heidi will wissen, ob sich Bambi und die Mutter ihrer Kinder bereits für Namen entschieden haben – und siehe da: Bei diesem Thema kommt doch prompt eine Gemeinsamkeit zwischen dem Travestiekünstler und dem Supermodel auf! "Meine Lieblingsoma ist vor 20 Jahren gestorben. Sie hieß Frieda und das andere Mädchen wird nach ihrer Oma benannt werden: also Victoria", verrät Bambi. Diese Einfälle gefallen Heidi besonders, denn: Auch die 46-Jährige benannte ihre älteste Tochter Helene Boshoven nach ihrer Großmutter! "Meine Leni (15) ist auch von meiner Oma", offenbart Tom Kaulitz (30)' Frau!

Einmal angefangen, gibt Heidi sogar noch mehr Details preis – und zwar das erste Wort ihrer Erstgeborenen: "Mama natürlich", freut sich die Jurorin. Da kommt auch Bambi ins Träumen: "Wird bei mir jetzt nicht der Fall sein, aber es wäre natürlich schön, wenn sie als erstes 'Bambi' sagen." Mittlerweile sind die Kinder der Drag-Queen übrigens auf der Welt!

Getty Images Heidi Klum, Model

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit Tochter Leni am GNTM-Set

Getty Images Heidi Klum in Beverly Hills

