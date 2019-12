Sie ist der absolute Star der Realverfilmung des Musicals "Cats": Francesca Hayward! Die Prima-Ballerina aus London schlüpft in die Rolle der weißen Katze Victoria – und das ist absolutes Neuland für die 27-Jährige, die vorher noch nie in einem Film mitgespielt hat. Dass sie ein Teil der hochkarätigen Besetzung um Judi Dench (85), Idris Elba (47), Jennifer Hudson (38), Jason Derulo (30) und Co. ist, ist für die Beauty unfassbar. "Ich habe mich immer noch nicht daran gewöhnt. Es ist einfach total verrückt, aber natürlich sehr, sehr cool", gestand Francesca, als Promiflash sie zum Interview traf. Von ihrem Leinwand-Debüt können sich die Fans am 25. Dezember selbst überzeugen.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de