Baby-Jubel bei Bambi Mercury (32): Der Queen of Drags-Star ist Vater von Zwillingen geworden! Bereits am Morgen kündigte die Drag-Bekanntheit, die mit bürgerlichen Namen Tim heißt, an, dass der entscheidende Moment gekommen sei: Ganz aufgeregt machte sich der Berliner auf den Weg ins Krankenhaus und hielt seine Fans via Social Media auf dem Laufenden. Und nun war es so weit: Seine beste Freundin, die sich mit seiner Hilfe künstlich befruchten ließ, brachte die Mädchen zur Welt!

In seiner Instagram-Story überbrachte er seinen Followern die freudige Nachricht: "Leute, ich bin jetzt alleine in diesem Zimmer und die Frau, Krankenschwester, Hebamme keine Ahnung meinte zu mir: Sie gehen jetzt in dieses Zimmer, gleich kommen die Babys und dass jemand auf sie aufpasst und für die Babys da ist. Oh mein Gott." Kurz danach zeigte er sich glücklich grinsend im Auto. Der 32-Jährige hatte während der Wartezeit prominente Unterstützung: Seine "Queen of Drags"-Mitstreiterin Candy Crash leistete ihm in der Klinik Gesellschaft.

Die Zwillinge werden nun bei der Mutter leben, trotzdem will Tim seiner Vaterrolle zu 100 Prozent gerecht werden – das machte er vor Kurzem im Netz deutlich. "Ich werde immer der Vater sein und helfen, wo ich kann. Und in Zukunft... ich denke, sie werden meine Kleider tragen!", schrieb er auf der Foto- und Videoplattform.

Instagram / bambi_mercury Tim alias Bambi Mercury, "Queen of Drags"-Kandidatin 2019

Instagram / bambi_mercury Bambi Mercury und seine gute Freundin Anca

Instagram / bambi_mercury Bambi Mercury, "Queen of Drags"-Kandidatin

