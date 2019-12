Der Baby-Countdown hat begonnen! Queen of Drags-Kandidatin Bambi Mercury (32), die mit bürgerlichen Namen Tim heißt, wird Vater: Die Mutter ihrer Zwillingsmädchen ist Anca, Bambis beste Freundin. Sie ließ sich mit Hilfe der Berliner Drag-Bekanntheit künstlich befruchten. Lange müssen die BFFs nicht mehr warten, bis sie ihren Nachwuchs in den Armen halten können: Die Babys sind nämlich schon so gut wie unterwegs!

Am Vormittag machte sich der Papa in spe bereits in Richtung Klinik auf – in seiner Instagram-Story berichtete Bambi von den neuesten Ereignissen: "Leute, ich bin auf dem Weg zu meiner Freundin. Wir fahren jetzt ins Krankenhaus." Er sei noch nie so wach gewesen und gleichzeitig so aufgeregt, erzählte er glücklich. In der Story sah man zuletzt, dass er sich auf der Neugeborenen-Station befindet – auch der Wehenschreiber war zu sehen.

Auch wenn die Töchter von Bambi noch nicht auf der Welt sind, haben sie bereits Namen: Frieda und Victoria! Den Hintergrund für diese Wahl erklärten die beiden Freunde im Interview mit red!: "Ich hab meine Oma, die vor 20 Jahren gestorben ist, über alles geliebt. Das ist die Frieda", erklärte Bambi. Freundin Anca ergänzte: "Meine Oma hieß Victoria, die ist auch vor 20 Jahren gestorben!"

Instagram / bambi_mercury Bambi Mercury und seine gute Freundin Anca

Instagram / bambi_mercury Wehenschreiber von Bambi Mercurys Freundin

Instagram / bambi_mercury Babybauch von Bambi Mercurys Freundin Anca

