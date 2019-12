Jeremy Grube (25) und Yvonne Pferrer (25) bringen den Schnee zum Schmelzen. Die beiden ehemaligen Köln 50667-Stars reisen aktuell gemeinsam durch Norwegen und trotz eisiger Temperaturen geht es bei den beiden scheinbar heiß her: Auf einem Urlaubsfoto auf Instagram posierte das Pärchen nun fast komplett nackt! Während sich die Brünette noch mit BH und Höschen zeigt, lässt Jeremy sogar seine Unterhose weg und bedeckt sein bestes Stück nur mit seiner Hand. Dazu schrieb der 25-Jährige: "Wir schwimmen gegen den Strom. Nicht auf andere schauen, sondern tun was man will."



