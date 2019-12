Endlich ist es raus: Bibi (26) und Julian Claßens (26) zweites Baby wird ein Mädchen! Am Donnerstag verkündete das Web-Pärchen, dass sich ihr Sohnemann Lio (1) auf ein Schwesterchen freuen darf – für die werdenden Zweifach-Eltern einfach nur perfekt: "Wenn ich früher so gesagt habe, möchtest du Kinder haben? Dann sagt man so: Ja, einen Jungen und ein Mädchen oder so was. Ich hab mir immer gesagt: Der Bruder soll ein bisschen älter sein", erklärt Papa Julian im aktuellen YouTube seiner Liebsten voller Vorfreude.



