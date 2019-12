Mit diesem Clip sorgt Danii Banks gerade für Schlagzeilen! Das US-amerikanische Model ist für seine freizügigen Aufnahmen auf Social Media bekannt. Jetzt taucht sogar ein Video auf, das zeigt, wie sie einen Einbrecher auf frischer Tat in ihrem Haus ertappt – und das splitterfasernackt. Viele User werfen ihr vor, dass die Situation gestellt sei. In ihrer Instagram-Story stellte die Influencerin aber klar: "Zu glauben, dass das Video gestellt ist, ist widerlich. [...] Ich hörte ein Geräusch und bin aus dem Bett gesprungen, um nachzusehen, was zur Hölle los war. Ich habe nackt geschlafen – was vollkommen normal ist."



