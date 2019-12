Kevin Hart (40) und Dwayne "The Rock" Johnson (47) sind ab 12. Dezember in "Jumanji: The Next Level" wieder auf der Kinoleinwand zu sehen. Genau wie viele ihrer anderen Filme verspricht auch dieser Streifen ein großer Erfolg zu werden. Trotz ihrer beeindruckenden Karriere sehen die beiden Schauspieler die Anerkennung der Öffentlichkeit nicht als selbstverständlich an. "Wir sind wirklich dankbar und wissen das zu schätzen. Wir beide lieben es, dass wir die Möglichkeit haben, Fans zu begeistern – auf dieser Ebene", erklärte Kevin bei der Filmpremiere in Berlin, bei der auch Promiflash vor Ort war.



