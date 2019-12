Doppelter Grund zur Freude für Bambi Mercury! Für das bekannte Gesicht aus der TV-Show Queen of Drags ist heute ein wunderbarer Tag: Dank künstlicher Befruchtung kann sich die Drag-Bekanntheit, die im alltäglichen Leben den Namen Tim trägt, über Nachwuchs freuen. Seine beste Freundin Anca brachte zwei Mädchen zur Welt – die Zwillinge Frieda und Victoria! Nach den Baby-News folgte nun der stolze Bildbeweis bei Social Media: Der 32-Jährige zeigte seine Sprösslinge!

Sein großes Glück ist ihm absolut anzusehen! In seiner Instagram-Story lud der Berliner eine Collage mit zwei Bildern hoch: Auf einem Foto hält er die kleine Frieda in seinen Händen, auf dem anderen Schnappschuss schaut er zärtlich auf ihr Zwillingsschwesterchen Victoria. "Die Babys sind da. Hallo Mädels" schrieb er zu einem knapp sechsminütigen Clip auf seinem Feed, der die Ankunft seiner beiden Mini-Prinzessinnen dokumentiert.

Natürlich ließ es sich das Team von "Queen of Drags" – wie unter anderem Yonce Banks – nicht nehmen, dem frischgebackenen Papa zu gratulieren: "Bambis Babys sind auf dem Weg und ich wollte an dieser Stelle einmal sagen: Alles Gute und für die Dame nicht so viele Schmerzen." Außerdem hoffe sie auf zahlreiche Fotos. Und natürlich wolle sie die Mädchen auch live sehen.

Bieber, Tamara/ Action Press Bambi Mercury, Teilnehmerin bei "Queen of Drags"

Anzeige

Instagram / bambi_mercury Bambi Mercurys Zwillinge Frieda und Victoria

Anzeige

Instagram / bambi_mercury Bambi Mercury und seine gute Freundin Anca

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de