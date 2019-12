Die Queens sind außer sich! Besonders Bambi Mercury (32) dürfte in Hochstimmung sein, denn er ist heute Vater von zwei Töchtern geworden – dank künstlicher Befruchtung und bester Freundin. Denn die brachte heute die Zwillingsmädchen Frieda und Victoria zur Welt. Diese Nachricht verzückte nicht nur die Fans der TV-Bekanntheit, sondern auch die Mitkandidatinnen von Queen of Drags: Im Netzt regnete es zahlreiche Glückwünsche für den frischgebackenen Papa!

Ganz vorne bei den Gratulanten dabei: Candy Crash! Sie begleitete ihre Castingshow-Kollegin sogar mit in die Klinik: "Guten Morgen, meine Zuckerstangen. Ich bin gerade sehr aufgeregt. Ich habe Blumen dabei, denn ich bin auf dem Weg ins Krankenhaus zu Mama Mercury, teilte sie ihren Followern in ihrer Instagram-Story mit. Yonce Banks war zwar nicht vor Ort, trotzdem ließ sie es sich nicht nehmen, ebenfalls zu gratulieren: "Bambis Babys sind auf dem Weg und ich wollte an dieser Stelle einmal sagen: Alles Gute und für die Dame nicht so viele Schmerzen." Und sie verlange Fotos und natürlich wolle sie die Mädchen sehen. Janisha Jones teilte in ihrer Insta-Story einen Clip von sich und Bambi: "Alles Gute für die Queen."

Kurz vor dem Geburtstermin hatte Bambi noch mit Promiflash gesprochen – und hatte die Nervosität kaum verbergen können. "Ich bin sehr aufgeregt, weil wann kriegt man schon zwei Kinder?", meinte sie im Interview. Ihr Leben werde durch diese neue Rolle dennoch nicht vollkommen auf den Kopf gestellt. "Ich werde ganz normal mein Leben weiterleben, werde aber auch ein paar Abstriche machen", stellte sie klar.

Splash News Bambi Mercury, November 2019

United Archives GmbH / ActionPress Candy Crash bei der Glow, März 2018

Instagram / yoncebanks Yonce Banks beim Finale von "Germany's next Topmodel" 2018

