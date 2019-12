Bambi Mercury (32) fehlen die Worte: Die Zwillinge Frieda und Victoria sind endlich geboren! Schon während der Dreharbeiten zu Queen of Drags verriet die Travestie-Künstlerin, dass sie Nachwuchs erwartet. Jetzt haben ihre Töchter endlich das Licht der Welt erblickt und machen die sonst so schlagfertige Dragqueen mit ihrer Ankunft komplett sprachlos: "Ich wusste gerade nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Das war so schön!", schwärmt Bambi in einem Live-Update via Instagram mit. Das absolute Highlight des Videos sind erste Aufnahmen der beiden Mini-Mädchen – und das emotionale Statement des stolzen Papas: "Herzlich willkommen auf der kalten Welt. Ich hab euch jetzt schon lieb!"



