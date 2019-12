Damit brachte die erfolgreiche Bloggerin Sarah Harrison (28) bestimmt einige Leute zum Schmunzeln. Gemeinsam mit ihrem Mann Dominic Harrison (28) nimmt sie ihre Follower in den sozialen Netzwerken mit – bei ihren alltäglichen Erlebnissen und bei ihren Erledigungen. Durch zahlreiche Videos und Fotos sind ihre Fans immer auf dem aktuellsten Stand ihres Alltags. Mit einem lustigen Schnappschuss aus der Vergangenheit, zeigt die ehemalige Bachelor-Kandidatin jetzt, was für eine abgefahren witzige Frisur sie vor einigen Jahren hatte.

Für den 18. Geburtstag ihres kleinen Bruders Tobias Nowak (18) kramte Sarah in den Foto-Beständen der vergangenen Jahre. Was sie dabei fand: Einen in Vergessenheit geratenen Jugend-Look. Die gebürtige Schwäbin färbte ihr Kopfhaar damals zur Hälfte Blond und zur Hälfte Braun und ließ sich daraus einen frechen, schulterlangen Fransen-Schnitt frisieren. Auf dem Throwback-Foto posierte der damalige Teenager in einem metallischen Silber-Bikini. Und: Stand mit ihrem jüngeren Bruder und zwei weiteren Personen zusammen in Badebekleidung in einer Dusche. Das Bild postete die Blondine mit drei Lach-Smileys in ihrer Instastory und schrieb: "Keine Ahnung, was wir uns dabei gedacht haben."

Seit damals hat die mittlerweile stolze Mutter einige Wandlung durchlebt. 2015 wurde sie als platinblonde Sarah Nowak durch ihre Teilnahme an der Kuppel-Show Der Bachelor bekannt. Vor vier Jahren erhielt sie sogar den Titel eines "Playmate des Jahres". Und heute hat sie sich von Reality-Formaten und sexy Outfits verabschiedet und ist erfolgreiche Influencerin.

Instagram / tobiasnowak18 Sarah Harrison und Tobias Nowak, Dezember 2016

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison, Dezember 2019

Collage: Instagram / Instagram Collage: Sarah Harrison, rechts 2015, links 2017

