Heidi Klum (46) steckt mitten in den Dreharbeiten von Germany's next Topmodel! Die 15. Staffel ist in diesem Jahr schon wesentlich früher als sonst gestartet – die Castings waren bereits im September vorbei. Dementsprechend sind die Kandidatinnen jetzt schon für Aufnahmen in Los Angeles. Erste Bilder eines Fotoshootings sind ebenfalls schon aufgetaucht: Heidi beäugt kritisch eine Teilnehmerin, die für den Fotografen posiert.



