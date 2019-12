Bei Harvey Weinstein (67) läuft es aktuell so gar nicht rund! Schon in wenigen Wochen soll dem ehemals gefeierten Star-Regisseur der Prozess wegen mehrfacher sexueller Belästigung und Missbrauchs gemacht werden. Wegen einer Anhörung musste der auf Kaution freie Filmemacher am Mittwoch vor Gericht erscheinen – doch den Weg dorthin konnte er kaum alleine bestreiten und musste auf einen Rollator zurückgreifen. Nun kommt raus: Weinstein wurde nur wenige Stunden später am Rücken operiert!

Wie TMZ berichtet, habe der 67-Jährige sich am Donnerstag einer bilateralen Laminektomie unterzogen. Der Eingriff, bei dem der Wirbelkanal vergrößert wird, um den Druck auf das Rückenmark und die Nerven zu verringern, habe etwa drei Stunden gedauert. Auslöser für die OP seien die enormen Schmerzen Weinsteins gewesen. Dem Online-Portal zufolge gehe es dem gebürtigen New Yorker aber gut und er erhole sich nun von der Prozedur.

Schon im neuen Jahr könnte aber die nächste unangenehme "Operation" für den US-Amerikaner an: Für über 80 Missbrauchsfälle soll sich Weinstein am 8. Januar vor dem Richter verantworten. Dieser Termin könnte unter Umständen aber ausfallen: Medienberichten zufolge sollen seine Anwälte einen Vergleich über 25 Millionen Dollar ausgehandelt haben, damit die Klage fallen gelassen wird.

MediaPunch/ActionPress Harvey Weinstein im Dezember 2019

Getty Images Harvey Weinstein vor einer Anhörung in New York

MediaPunch/ActionPress Harvey Weinstein in New York

