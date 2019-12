So nah stehen sich Katharina Kock (21) und Jakob Grün (21) abseits der TV-Kameras! Bei Berlin - Tag & Nacht sind die beiden unzertrennlich: Ihre Rollen Toni und Conner sind nach einem ewigen Hin und Her samt Liebesdreieck sogar endlich ein Paar! Und auch nach Drehschluss verbringen die Seriendarsteller jede Menge Zeit miteinander. Was ihre Freundschaft besonders ausmacht? "Bedingungsloses Vertrauen", erklärt Jakob im RTL2-Interview.



