Tränenreiche Stunden für Bambi Mercury (32)! Der vergangene Donnerstag dürfte für die Dragqueen einer der aufregendsten und emotionalsten Tage ihres Lebens gewesen sein: Am Morgen verkündete die Queen of Drags-Teilnehmerin, dass ihre ungeborenen Zwillinge auf dem Weg seien – die Geburt stände kurz bevor. Am Nachmittag war der große Moment dann schon gekommen: Die Twins erblickten das Licht der Welt. In einem rührenden Video teilte Bambi nun erste Eindrücke der nervenaufreibenden Zeit mit ihren Fans!

"Ich bin auf dem Weg ins Krankenhaus und habe Blumen dabei!", begann Bambis Drag-BFF Candy Crash ganz aufgeregt das knapp fünfminütige Instagram-Video. Nachdem die YouTuberin in der Klinik auf den werdenden Papa traf, mussten beide sich noch gedulden – denn die Babys sollten per Kaiserschnitt geholt werden. "Ich konnte überhaupt nicht schlafen", beichtete Bambi während der Wartezeit. Kurz darauf durfte die Berlinerin dann endlich zu ihren Kids – und war danach ganz emotional: "Ich wusste grade nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Das ist so schön... Die sehen aus, als wären die Kinder von Vava Vilde. Kleine Aliens!"

Im Anschluss durften sich dann auch Bambis Follower über einen Blick auf die Neugeborenen freuen: Friedlich schlummerten die kleinen Mädchen nebeneinander. Der Neu-Papi war von diesem Anblick ganz gerührt: "Hallo Mädels, herzlich Willkommen auf der kalten Welt. Ich hab euch jetzt schon lieb!"

Instagram / bambi_mercury Bambi Mercury mit den Zwillingen Frieda und Victoria

Instagram / bambi_mercury Candy Crash, Bambi Mercury und Vava Vilde

Bieber, Tamara/ Action Press Bambi Mercury, Teilnehmerin bei "Queen of Drags"

