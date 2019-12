Willi (44) und Jasmin Herrens (40) Jahr gleicht einer emotionalen Achterbahnfahrt! Angefangen hatte es bereits im Dezember 2018, als der Ballermannstar seiner mittlerweile Ex unter Alkoholeinfluss eine Ohrfeige verpasste. Willi begibt sich anschließend selbst in den Entzug – "ein schwerer Schritt", wie der Musiker gegenüber RTL betonte. Dort wurde ihm bewusst, zwei Jahrzehnte lang an Tablettensucht gelitten zu haben. Dank der Mediziner konnte er dieses Tief zwar überwinden, letztlich sorgte jedoch vor allem Jasmin für notwendige Kraft. Sein "Fels in der Brandung" stand ihm rund um die Uhr zur Seite. Auch im Sommerhaus der Stars, wo Willi mehrfach mit seinen prominenten Mitbewohnern aneckte – speziell Michael Wendler (47) und dessen Freundin Laura (19). Die Streitereien wurden dem Schlagersänger sogar karrieretechnisch zum Verhängnis: Wegen eines Laura-Diss' flog Willi im Oktober von der Bühne. Eine zusätzliche Belastung für das einstige Paar: Im Anschluss an die TV-Show machten Schwanger-Gerüchte die Runde, an denen allerdings nichts dran gewesen ist. Letztlich hielt die Liebe der beiden dem Druck nicht stand: Vor wenigen Tagen trennte sich Jasmin von Willi.



