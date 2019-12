Cardi B (27) und Offset (28) lassen die Sau raus! Das Rap-Pärchen bewies in der Vergangenheit bereits mehrfach, dass es nicht gerade sparsam ist, wenn es um Geburtstage geht: Als Töchterchen Kulture Kiari Cephus im Juli ein Jahr alt wurde, verprassten die "Be Careful"-Interpretin und der Migos-Star umgerechnet über 260.000 Euro. Nun stand Offsets Ehrentag an – und zu diesem Anlass warfen er und Cardi im Stripclub mit ihrem Geld um sich!

Neue Fotos zeigen den Rapper und seine Frau am Samstag bei der wilden Party in Los Angeles. Dort präsentierte Letzterer sich in einem weißen Outfit mit Diamantenketten. Cardi schlüpfte dagegen in ein sexy Lederkleid mit XXL-Ausschnitt. Wie die Instagram-Story der 27-Jährigen verrät, twerkten in dem Club unentwegt Frauen in heißen Dessous auf den Schößen der beiden – und kassierten dafür eine Menge Geld: Die Musiker sollen zwischen 45.000 und 90.000 Euro ausgegeben haben!

Cardi B sorgte in Stripclubs in der Vergangenheit aber nicht immer nur für gute Laune: Im Oktober 2018 soll sie in einer Tabledance-Bar ihre Begleiter auf zwei Kellnerinnen losgeschickt haben, mit denen Offset sie betrogen haben soll. Mit der Aktion kam die Beauty aber nicht ungeschoren davon und erhielt eine Anklage.

iamKevinWong.com / MEGA Cardi B an Offsets Geburtstagsfeier, 2019

Anzeige

iamKevinWong.com / MEGA Cardi B auf Offsets Geburtstagsfeier, 2019

Anzeige

iamKevinWong.com / MEGA Cardi B an Offsets Geburtstagsfeier, 2019

Anzeige

iamKevinWong.com / MEGA Cardi B und Offset im Stripclub in Los Angeles, 2019

iamKevinWong.com / MEGA Cardi B, Offset und Quavo im Stripclub in Los Angeles, 2019

Wie findet ihr, dass die beiden in einem Stripclub feierten? Ich finde es supercool! Ich finde es unpassend. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de