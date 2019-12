Bambi Mercury (32) kann ihr Glück kaum fassen! Am Donnerstag verkündete die Dragqueen ganz stolz, Papa von Zwillingen geworden zu sein: Gegen Mittag waren Victoria und Frieda zur Welt gekommen. Seitdem schwebt die Berlinerin, die mit bürgerlichem Namen Tim heißt, auf Wolke sieben. Einen Tag nach der Geburt veröffentlichte Bambi nun ein neues Bild der Twins – und darauf halten die beiden kleinen Mädchen sogar Händchen!

"Ich habe gestern meinen größten Gewinn bekommen!", beginnt die 32-Jährige ihren neuen Beitrag auf Instagram zu einem Schwarz-Weiß-Foto. Die Aufnahme zeigt die winzigen Hände ihrer Töchter, wie sie einander ganz fest halten. Bambi schrieb zu dem Schnappschuss weiter: "Ihr werdet ein ganz tolles und buntes Leben haben und euch frei entfalten können. Ich liebe euch jetzt schon abgöttisch!" Die DJane erklärte, der Mutter gehe es ebenfalls gut – und gab zudem ein lustiges Detail preis: "Ich werde von allen gefragt, wie schwer sie sind, meine Antwort: ungefähr so schwer wie ein Sechserträger Wasser!"

Bambi bedankte sich in dem Posting jedoch nicht nur bei den Fans, die sie beglückwünscht hatten – sondern auch bei ihrer BFF und Queen of Drags-Co-Star Candy Crash: "Danke für deine seelische Unterstützung!" Die YouTuberin hatte ihrer Travestie-Kollegin im Krankenhaus das Händchen gehalten und war bis zur Geburt an ihrer Seite geblieben.

Instagram / bambi_mercury Bambi Mercury mit den Zwillingen Frieda und Victoria

Instagram / bambi_mercury Victoria und Frieda, Zwillinge von Bambi Mercury

Instagram / bambi_mercury Bambi Mercury, "Queen of Drags"-Kandidatin

