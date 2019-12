Echte Gefühle verhalfen Juju (27) höchstwahrscheinlich zum Erfolg! Die Rapperin hat mit ihrem Henning May-Feature "Vermissen" in diesem Jahr einen echten Hit produziert: Das Duett mit dem AnnenMayKantereit-Frontmann landete in Deutschland nämlich auf Platz zwei der meistgestreamten Songs 2019. Dass hinter dem Lied aber echter Liebeskummer steckt, hat die Berlinerin im Promiflash-Interview auf der diesjährigen 1Live Krone verraten: "Ich hatte einen Freund, wir haben uns getrennt, leider, und ich war sehr traurig. Ich hab ihn vermisst und ich hab darüber einen Song geschrieben, alleine zu Hause in meiner Wohnung."



