Dagi Bee (25) hält sich selbst für einen chaotischen Menschen! Die YouTuberin ist aufgrund ihrer unzähligen Termine kaum Zuhause anzutreffen. Als Web-Kollege Aaron Troschke ihr einen Besuch abstattet, entdeckt er die ein oder andere unordentliche Ecke in ihrer Düsseldorfer Wohnung. Gegenüber Promiflash rechtfertigte sich der Webstar bei der 1Live Krone nun: "Ich bin nicht dreckig – ich bin unordentlich. Vorm Bett oder im Ankleidezimmer habe ich immer so einen Berg voller Klamotten. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Das war früher so, das war heute so, das wird sich nie ändern!"



