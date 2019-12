Die Zwillinge von Queen of Drags-Sternchen Bambi Mercury (32) werden nicht bei ihr wohnen! Gerade erst wurde die Künstlerin, die im bürgerlichen Leben den Namen Tim trägt, Papa von Twin-Mädchen: Mit einem süßen Foto stellte er seine beiden Mäuse Frieda und Victoria seinen Follower im Netz vor. Zusammen mit seiner besten Freundin Anca hatte sich das Make-up-Talent für eine künstliche Befruchtung entschieden. Bereits kurz vor der Geburt plauderte Tim darüber, wie und wo seine Töchter aufwachsen werden!

Promiflash traf ihn auf Riccardo Simonettis (26) Kinderbuchpremiere in Berlin. Dort berichtete Tim, wie sich sein Leben mit der Ankunft der Mädels verändern werde: Die Babys werden bei ihrer Mama Anca leben. "Also ich bin generell trotzdem der Papa und die werden natürlich mal zu mir kommen und mal ich werde dort sein. Ich werde trotzdem ganz normal mein Leben so weiterleben und natürlich ein paar Abstriche man, weil ich möchte natürlich ein bisschen Familie noch mitbekommen", erzählte er.

Der Kindersegen wollte sich aber nach ihrem gemeinsamen Entschluss, es mit einer künstlichen Befruchtung zu versuchen, nicht sofort einstellen, wie Tim bereits vor einigen Monaten im Gespräch mit Bild enthüllt hatte: "Es war der vierte Anlauf. Nach drei Versuchen, saßen wir Heiligabend letztes Jahr ganz traurig da. Wir haben die Klinik gewechselt und dann hat es auf Anhieb geklappt."

Instagram / bambi_mercury Bambi Mercury mit den Zwillingen Frieda und Victoria

Bieber, Tamara/ Action Press Bambi Mercury, Teilnehmerin bei "Queen of Drags"

Wenzel, Georg / ActionPress Bambi Mercury bei der Verleihung des International Music Awards 2019 in Berlin

