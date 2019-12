Zurzeit flimmert Dwayne "The Rock" Johnson (47) mit dem Kinohit "Jumanji: The Next Level" mal wieder über die Leinwände. An der Action-Komödie hat aber nicht nur der Hollywoodstar hart gearbeitet, sondern auch Synchronsprecher Ingo Albrecht – er leiht Dwayne bereits seit Jahren seine markante Stimme. Im Promiflash-Interview auf der Comic Con Berlin verrät Ingo, wie Dwayne selbst auf sein Stimm-Double reagiert hat: "Er fand das, glaube ich, ganz lustig."



