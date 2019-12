Dass man um sexy zu sein, nicht immer viel Haut zeigen muss, beweist Camila Cabello (22) mit Leichtigkeit. Die Liebste von Shawn Mendes (21) erfindet sich in Sachen Outfits und Styling immer wieder neu. Ob im legeren Look bestehend aus Pulli und Stoffhose oder im eleganten Abendkleid auf den roten Teppichen dieser Welt – die Sängerin macht immer eine gute Figur. Aktuelle Paparazzi-Fotos zeigen Camila nun wieder von einer ganz anderen Seite!

Von Fotografen wurde die gebürtige Kubanerin kürzlich in New York beim Verlassen der Jimmy Fallon-Show abgelichtet. Lächelnd nahm sich Camila noch vor Ort die Zeit, mit Fans für gemeinsame Fotos zu posieren. Was sofort ins Auge fiel: Der lässige, aber doch heiße Look der "Señorita"-Interpretin. Zu superhohen Leder-Absatzstiefeln kombinierte Camila einen schwarzen Oversize-Mantel, ebenfalls mit ledernen Details. Eine Halskette aus dem gleichen Material machte den Style perfekt.

Nicht nur mit ihren Outfits machte die Dunkelhaarige in der vergangenen Wochen Schlagzeilen. Auch die Liebe zu Freund Shawn landet häufig in den Medien. Immer wieder zeigen sich die Musiker turtelnd und bis über beide Ohren verliebt in der Öffentlichkeit. Beim Paparazzi-Ansturm nach der Jimmy-Fallon-Show wurde Camila allerdings nicht von ihrem Liebsten begleitet.

Jen Lowery / MEGA Shawn Mendes und Camila Cabello bei den American Music Awards 2019

Backgrid Camila Cabello im Dezember 2019 in New York

Prensa Internacional via ZUMA/ ActionPress Camila Cabello und Shawn Mendes im November 2019

