Dagi Bee (25) kommt der Einfall zu ihrem nächsten großen Projekt während des Liebesurlaubs! Anfang Dezember gab es die YouTuberin bekannt: Sie und ihr Ehemann Eugen Kazakov (25) planen fürs kommende Jahr eine Pop-up-Festival-Tour, die sie durch insgesamt acht Städte führen soll. Dabei wird es unter anderem Live-Acts, Talkrunden und Meet and Greets mit verschiedenen Stars geben – und das alles unter dem Motto "Racing". Die zündende Idee kommt der Influencerin aber nicht etwa hierzulande, wie sie im Promiflash-Interview bei der 1Live Krone in Bochum verrät: "Ich hatte die Idee! In den Flitterwochen auf den Malediven, das weiß ich noch. Da waren wir essen und ich so: ‘Boah, wie wär’s denn, wenn wir sowas machen?'"



