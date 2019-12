Donna D'Errico (51) haut mit ihrer Wahnsinnsfigur alle von den Socken! Die Schauspielerin sieht heute kaum älter aus als zu ihrer Zeit am Set von Baywatch – dabei sind seitdem rund 20 Jahre vergangen! Bei ihrem tadellosen Aussehen hat die US-Amerikanerin allerdings etwas nachgeholfen. 2017 hatte sie in einer Beauty-Klinik vier Eingriffe machen lassen: ein Po-Lifting, eine Fettabsaugung und Korrekturen an Armen und Bauch.



