Clea-Lacy Juhn (28) schwebt wieder auf Wolke sieben! Erst Anfang Dezember heizte die einstige Bachelor-Gewinnerin Liebesgerüchte mit einem verdächtigen Posting an. Nun ist die Katze aus dem Sack: Clea ist wirklich frisch verliebt – und zwar in den Moderator Riccardo Basile. Dies bestätigte das Management bereits. Laut Bild-Informationen sollen sich die beiden auf einer Party im November in Baden-Baden kennengelernt und sich anschließend erneut in München getroffen haben. Dabei sei der Funke letztendlich übergesprungen!



